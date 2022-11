Kirchturm zu eng : Wegen Sanierungsarbeiten schweigen in Witzhelden die Glocken

Die Glocken bleiben stumm, solange neben ihnen das Dach des Alten vom Berge saniert wird. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Witzhelden Witzheldens Wahrzeichen, der „Alte vom Berge“, wird saniert. Aus Rücksicht auf die Handwerker in dem Kirchturm läuten die Glocken vorerst nur außerhalb der Restaurierungszeiten, also lediglich an Wochenenden. Kosten der Sanierung: bis zu 30.000 Euro.