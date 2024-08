Heißer Wettkampf von 719 „Athleten“ auf der Wupper in Leichlingen Diese blauen Minihelden sind der Renner

Für fünf Euro konnten Leichlinger eine Ente ins Rennen um den Sieg schicken. Dass gleich 712 mitmachten, begeisterte die Verantwortlichen, die einen Großteil des Erlös‘ an Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Stadt übergeben. „Es war uns wichtig, dass das Geld für einen guten Zweck ist“, betonte Winter. Während sich die Junge Union zur Kostendeckung und die DLRG für ihren Einsatz gut 2100 Euro zu gleichen Teilen teilten, gingen mehr als 1400 Euro an die Kita „Flohkiste“. Der Kindergarten war stark von der Flut 2021 betroffen und erhielt, weil als Elterninitiative geführt, kaum Zuschüsse zum Wiederaufbau.