Nach zwei Jahren Corona-Pause : Stadtfest kommt mit neuem Konzept zurück

Leichlinger kennen sie gut: Bei „Triple Sec & Friends“, die Samstagabend spielen, werden Stimmbänder und Lachmuskeln des Publikums beansprucht. Foto: Triple Sec & Friends

Leichlingen Zwei Jahre mussten die Leichlinger auf ihr Stadtfest verzichten. Deshalb verschiebt sich auch das goldene Jubiläum der beliebten Veranstaltung um zwei Jahre. Das erste Fest dieser Art wurde 1972 gefeiert. Jetzt also vorerst die 48. Auflage – und die kommt mit Neuerungen: Erstmals wird von Freitagabend bis Sonntagspätnachmittag gefeiert.

Die Organisatoren des Stadtfestes – mit Carsten Schulz, Martin Metz, Jürgen Ziegler und Jürgen Burgheim in der Zwischenzeit auch leicht verändert – haben sich in der Zwangspause „einige Gedanken gemacht und sind zu dem Entschluss gekommen, in diesem Jahr etwas Neues zu probieren“. Demnach beginnt das Stadtfest am Freitag, 16. September, um 17 Uhr und geht bis Sonntag, 18. September, um 18 Uhr. Ende im Brückerfeld und auf der Postwiese ist freitags und samstags jeweils um 23.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Die alte Brückenstraße ist aus organisatorischen Gründen nur von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, geöffnet. Dort können die Vereine und Händler am Samstag bereits ab 19 Uhr schließen.

An den drei Tagen soll sich die Innenstadt wieder in eine „Festmeile für Groß und Klein“ verwandeln. Auf dem Marktplatz und auf der Postwiese sind Bühnen aufgebaut, auf denen vor allem Musik und Tanz geboten wird. Am Sonntag um 11 Uhr findet zudem auf dem Marktplatz ein Gottesdienst statt. Das Organisationsteam informiert: „Die Vielfalt unserer ,Stars & Sternchen‘ verspricht, dass beim diesjährigen Bühnenprogramm wieder für jeden etwas dabei sein wird: Kleine Ballerinas werden sich stolz ihren Eltern und Großeltern präsentieren, die Gitarrenfraktion wird fette Beats liefern, die Breakdancer werden die kreischenden Fans verzaubern, zum Frühschoppen wird es lockeren Dixieland geben und an den Abenden wird einfach nur gefeiert werden.“ Gemäß der Devise „Von Leichlingern für Leichlinger“ setze das Team auf die erstaunlich rege Leichlinger Musikszene, aber auch auf Bands von außerhalb.

Seit 1972 findet im September das Leichlinger Stadtfest statt – nach zwei Jahren Corona-Pause nun in der 48. Auflage. Foto: Seibel, Peter (sb)

Info Organisation des Leichlinger Stadtfestes ⇥Foto: Leichlinger Stadtfest e.V. Foto: Leichlinger Stadtfest e.V. Veranstaltungshotline Die Organisatoren geben auf ihrer Internetseite www.leichlinger-stadtfest.de eine Veranstaltungshotline für wichtige Fälle an: 015678 377888. Erlös Der Reinerlös des Stadtfestes wird für einen gemeinnützigen beziehungsweise caritativen Zweck in Leichlingen verwendet. Das Fest wird unter dem Motto „Von Leichlingern für Leichlinger“ organisiert. Verantwortlich ist der Stadtfest-Verein, heimische Organisationen präsentieren sich dort seit vielen Jahren.

Den Auftakt auf der Marktplatz-Bühne macht am Freitag um 17 Uhr der Langenfelder Entertainer und Elvis-Interpret Simon Krebs mit seiner Show. Auf der Postwiesen-Bühne tritt gleichzeitig die Coverrock-Band „FiveLive“ aus dem Bergischen rund um Solingen und Leichlingen auf. Um 20 Uhr heizt den Zuhörern auf dem Markt die Deutsch-Rock-Band „Hörgerät – rocken auf Deutsch“ aus dem rheinland-pfälzischen Mudersbach ein, auf der Postwiese spielen nach der Eröffnung um 19.30 Uhr „Aluis“ (19.45 Uhr), die Kölschrocker von „Miljö“ (20.45 Uhr) und DJ Deddy (21.45 Uhr).

„Schönen Urlaub“ spielt Samstag auf dem Stadtfest. Foto: Leichlinger Stadtfest e.V./Schönen Urlaub

Samstag geht es auf dem Marktplatz um 15 Uhr mit einem Auftritt der Leichlinger Tanzschule Steptouch weiter, gefolgt von der Ballettschule Leichlingen um 15.45 Uhr. Musikfreunde können sich um 17.30 Uhr auf „WestArt“ freuen und um 20.30 Uhr auf „Triple Sec & Friends“. Das Acoustic-Cover-Trio spielt die größten Hits und Klassiker der vergangenen 40 Jahre – mit Humor und Leidenschaft präsentiert, wie Leichlinger aus vielen früheren Auftritten schon wissen.

Simon Krebs eröffnet das Stadtfest am Freitag. Foto: Meuter, Peter (pm)

An der Postwiese sind am Samstag um 15 Uhr ukrainischer Tanz und Show zu sehen, um 16 Uhr die drei Musiker von „Til-Official“.

„Zusammen mit den Mädels von ,Ruff Stuff‘ werden wir die Stadtwerke-Bühne zum Beben bringen“, kündigt die Band „Schönen Urlaub“ an, die ab 18.30 Uhr auf der Postwiese spielen wird. Ihr folgt dann ab 21.15 Uhr die „Ruff Stuff AC/DC Allgirl Band“.

Wie früher können Kinder bis 14 Jahre kostenlos trödeln. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Der Sonntag wird etwas kürzer ausfallen als in früheren Jahren, wo bis in den Abend hinein vor allem Musik auf allen Bühnen geboten wurde. Diesmal endet das Stadtfest am späteren Nachmittag gegen 18 Uhr.

Das Bühnenprogramm auf dem Markt beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Um 12.15 Uhr folgen das Burscheider Tanzstudio Diwan El Shark, der Jugend-Tanz-Sport-Club JTSC Leichlingen (13 Uhr), die Düsseldorfer „Rhine Area Pipes & Drums“ mit ihren schottischen Traditionsinstrumenten (14 Uhr) und um 15.30 Uhr schließlich die Band „Teneja‘s Delight“ mit Coversongs aus den 1960ern.

Auf der Postwiese geht es um 11.30 Uhr am Sonntag mit der Band „Creepers“ aus Hennef los, es folgen um 13.45 Uhr „Rules of this Game“ und um 16 Uhr „Better Days Ahead“.

Neben den Ständen der örtlichen Vereine, und zahlreichen Händlern soll auch der Kindersachen­trödel auf dem Pastoratsparkplatz in diesem Jahr nicht fehlen – „weil die Kleinsten für uns die Größten sind“, betonen die Organisatoren. „Wir möchten unseren kleineren Mitbürgern wieder die Möglichkeit geben, ihre gesammelten Spielsachen, Bücher, CDs und Kleidung zu verkaufen.“ Der Parkplatz „Am Pastorat“ hinter der evangelischen Kirche wird hierfür am Festsamstag und -sonntag zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme für Kinder bis 14 Jahren ist kostenlos, verkauft werden darf nur von Decken. „Erfahrungsgemäß sind die ersten Kinder bereits ab 4.30 Uhr auf der Suche nach dem besten Platz. Der Hauptansturm kommt allerdings erst gegen 6 Uhr“, informieren die Organisatoren.