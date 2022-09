Stadtverwaltung plant für Anfang 2023 : Politik soll Linie für Außenbebauung vorgeben

Leichlingen Wie soll das Stadtplanungsamt künftig Bauprojekte oder Anfragen von Investoren für Bebauungen im Außenbereich behandeln? Die Politik ist gefordert.

Für etliche Bauprojekte in Außenortschaften gibt es bereits den Beschluss, einen Bebauungsplan aufzustellen, für andere zumindest Anfragen bei der Stadt zu Entwicklungsmöglichkeiten. „Insgesamt geht es um 21,5 Hektar Fläche“, informierte Stadtplanungsamtsleiterin Miriam Bosse am Montag. Jede Fläche muss überprüft und bewertet werden – und zwar am besten im Einklang mit dem Leitbild der Stadt.

„Wir brauchen klare Vorgaben der Politik, wie sie sich die Außenbereichsentwicklungen vorstellt“, betonte Bosse. Entwicklungsflächen müssten auf der Basis priorisiert werden, damit könnten unter anderem Flächennutzungsplanänderungen einhergehen. Im Gegenzug sei der Erhalt des Außenbereichs und des Landschaftsschutzes zu prüfen und der mögliche Eingriff sowie ein entsprechender Ausgleich zu bewerten. Der Stadtplanungsamtsleiterin schwebt ein Stadtentwicklungskonzept „Neue Bauflächen im Außenbereich“ bis zum ersten Quartal 2023 vor. Zu den Arealen mit Aufstellungsbeschluss zählen unter anderem Dierath West, wo eine Klimaschutzsiedlung auf 1,8 Hektar entstehen soll, außerdem 1,1 Hektar Am Rombergsweiher, 1,6 in Balken westlich der Landstraße 359 und ein Grundstück nördlich von Bergerhof (ein Hektar, auf dem derzeit nicht entschieden ist, ob gebaut werden darf, weil die Fläche als Ausgleich für andere Bebauungen gebunden ist). Noch gänzlich in der Entwicklung stecken 1,5 Hektar Land in Grünscheid, 0,7 in Leysiefen, 0,7 dort, wo die Bergische Bauernscheune in Junkersholz steht, 4,4 Hektar in Waltenrath, 2,2 in Windchensheide und 1,1 in Unterbüscherhof.