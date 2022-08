Ausverkauft : Erstes Open-Air-Kino im Stadtpark wird großer Erfolg

Bianca, Bettina, Aida und Isabel (v.l.) genossen den Kinoabend im Park. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Die Stadtverwaltung wollte schon länger ein Freiluftkino organisieren. Bislang fehlte das Geld. Am letzten Wochenende kam das Projekt bestens an.

Freitagabend kurz nach acht: Im Stadtpark finden sich außergewöhnlich viele Menschen ein. Mit Picknickdecke und Proviantkorb unterm Arm pilgern sie gut gelaunt an Neukirchener und Montanusstraße entlang. Am Stadtpark zücken einige Herren schwungvoll die Kinokarten aus ihrer Brusttasche. „Schönen guten Abend und viel Spaß“, wünscht Nadine Melzer den Besuchern. Die Theaterleiterin des Scala-Kinos Leverkusen hat für zwei Abende ihren normalen Arbeitsplatz für ein Pop-up Freiluftkino im Stadtpark eingetauscht und ist damit sehr zufrieden. „Wir haben bereits im Vorverkauf so gut wie alle 200 Karten pro Vorstellung verkauft und haben jetzt für die Abendkasse weitere 50 Plätze zur Verfügung gestellt, die ebenfalls fast ausverkauft sind.“

Ein voller Erfolg, bestätigt auch Karne Matthiesen, Vorgängerin der aktuellen Kulturmanagerin Rebecca Hermann. „Kino im Park war eine Idee, die wir schon vor drei Jahren noch zu meiner Zeit hatten“, erzählt sie. „Leider fehlte damals das Geld.“ Durch einen Antrag der Grünen im Rat zu einer Sonderfinanzierung von 10.000 Euro für die Kulturarbeit konnte nun auch dieses Projekt mit dem Scala-Kino realisiert werden.

Die Besucher sind begeistert: „Ich habe von dem Kinoabend in der Zeitung gelesen und fand es eine richtig gute Idee. Für so etwas fahre ich normalerweise immer nach Köln“, erzählt Besucherin Bianca, die es sich mit einem Aperol Spritz auf der Picknickdecke gemütlich gemacht hat. „Das jetzt mal in Leichlingen machen zu können, gefällt mir sehr gut.“ Auch dass Getränke mitgebracht werden durften, sagt ihr zu. Freundin Bettina gefällt das Freiluftkino in der Blütenstadt ebenfalls sehr gut. „Es wäre super, wenn noch weitere Abende organisiert würden, gerne auch in Kombination mit Livemusik im Sommer.“ Der Kinofilm, der am Freitag über die Leinwand flimmern würde, „Wunderschön“ mit Karoline Herfurth, habe die Freundinnen zwar auch angesprochen, aber sie wären wohl auch für einen anderen Film gekommen.