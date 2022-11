In Leichlingen-Bergerhof und Ziegwebersberg : Verkehrsunfälle führen zu Verkehrsbehinderungen im Abendverkehr

Zwei Pkw stießen Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Stockberg/Landwehrstraße zusammen. Foto: Michael Kiesewalter

Update Leichlingen Wegen zweier Verkehrsunfälle in Ziegwebersberg und in Bergerhof kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Berg- und Landwehrstraße bleiben bis in den Abend gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

Gleich zwei Verkehrsunfälle haben am Donnerstagnachmittag die Rettungskräfte in Atem gehalten. An der Kreuzung Landwehrstraße und Stockberg stießen zwei Autos zusammen. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt, eine Frau allerdings schwer. Sie musste aus ihrem Fahrzeug geschnitten werden, weil sich das nicht mehr öffnen ließ. Beide Unfallfahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit allen vier Löschzügen und rund 30 Rettern vor Ort.

Aktuell (16:45 Uhr) nimmt die Polizei das Unfallgeschehen auf, die Landwehrstraße bleibt noch etwa eine Stunde lang gesperrt.

In Bergerhof landete Donnerstagnachmittag ein Bus der Linie 258 im Graben. Foto: Uwe Miserius

Fast zeitgleich wurde die Feuerwehr auch an die Bergstraße bei Bergerhof gerufen. Hier war ein Bus der Linie 258 in den Graben gefahren. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Allerdings muss der Bus mit einem Kran wieder auf die Fahrbahn gesetzt werden. Deshalb bleibt die Bergstraße bis in den Abend hinein gesperrt. Da diese Route aktuell die Umleitung für die gesperrte Kirchstraße ist, kann es zu Problemen auf der Fahrt von Leichlingen in Richtung Witzhelden kommen.

Update 17:10 Uhr: Die Landwehrstraße ist einspurig von Solingen nach Leichlingen wieder befahrbahr.

(inbo)