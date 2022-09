Auf Waldwanderung mit dem Revierförster : Dem heimischen Wald ist es viel zu heiß

Wanderung mit Förster Karl Zimmermann (mit Karte): 30 Teilnehmer informierten sich über den aktuellen Zustand des Waldes. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Der Revierförster Karl Zimmermann gewährte am Wochenende Einblicke in die Lage des heimischen Waldes in Zeiten von Hitze und Trockenheit.

Von Ronja Schendzielorz

Das Thermometer zeigt wieder einmal um die 28 Grad an. So ein langer Sommer hat seine Vorteile: Freibadbesuche, lange Grillabende und viel Vitamin D. Doch wer in den letzten Wochen die Pflanzen in seiner Umgebung betrachtet hat, hat vor allem eines gemerkt: Sie leiden. Der geringe Niederschlag und die extreme Hitze haben sichtbare Spuren auch in den Wäldern hinterlassen.

„Warum werfen die Bäume jetzt schon ihre Blätter ab?“. „Welche Baumarten können der Trockenheit standhalten?“ – zwei von vielen Fragen an den Leichlinger Revierförster Karl Zimmermann auf den Wanderpfaden im Leichlinger Wald. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hatte Interessierte am Sonntag zu einem zweistündigen Waldspaziergang eingeladen, rund 30 waren gekommen. „Der Wald befindet sich zur Zeit in einer großen Krise“, sagt deren Vorsitzender im Rheinisch-Bergischen Kreis und Leverkusen, Rainer Deppe. „Der Wald hat sich verändert“, hat eine Teilnehmerin beobachtet. Sie gehe seit vielen Jahren durch den Wald rund um den Weltersbach und sehe die Folgen des Klimawandels täglich. Durch den geführten Waldspaziergang wolle sie mehr über ihre Beobachtungen erfahren und den biologischen Hintergrund dahinter verstehen.

Info Wald-Rundgang soll wiederholt werden Neuer Termin Das Interesse am Zustand des heimischen Waldes ist in der Bevölkerung offenbar groß. „Wir hatten noch 15 Anmeldungen mehr, als wir jetzt mit auf unseren Rundgang nehmen konnten“, berichtet Rainer Deppe, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Rheinisch-Bergischen Kreis und Leverkusen. Deshalb soll die Veranstaltung in absehbarer Zeit wiederholt werden. Der genaue Termin steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig angekündigt.

Revierförster Karl Zimmermann geht vorweg und führt die Gruppe in den Wald. Der erste Stopp ist eine große Buche am Wegesrand. „Schauen Sie sich die Blätter an. Es ist Anfang September und nicht November“, sagt der Förster und deutet auf die gelben und braunen Blätter in der Baumkrone. Um sich vor dem Austrocknen zu schützen, schließen sich die Spaltöffnungen auf den Blattoberflächen. Somit kann weniger Wasser verdunsten. Das reicht aber bei dieser extremen Trockenheit nicht aus. Um auch die letzten verbliebenen Wasserreserven zu schützen, werfen einige Laubbäume jetzt schon ihre Blätter ab. „Werden diese Bäume überleben?“, fragt einer der Teilnehmer in die Runde. Das sei schwierig zu prognostizieren, sagt Zimmermann. Sicher sein werde man sich erst nächstes Jahr. Um die Beispielbuche am Wegesrand stehe es aber schlecht. „Die Hoffnung liegt auf der nachwachsenden Generation“, betont der Förster. Möglicherweise seien in den nachwachsenden Pflanzen welche dabei, die für die Temperaturen gewappnet seien.

Eine Idee für die Zukunft: Baumarten aus anderen Regionen der Welt anpflanzen. In Nordamerika gibt es Bäume, die der Hitze und Trockenheit standhalten können. „Es soll hier nicht aussehen wie in den Rocky Mountains, aber diese Bäume sind robuster“, erklärt Zimmermann. Die Esskastanie oder die amerikanische Küstentanne seien beispielsweise Baumarten, die für den Klimawandel eher gewappnet seien. „Insgesamt gibt es keine Art, die das Allheilmittel darstellt. Aber es gibt eine große Palette, die wir nutzen können“, betont der Förster.

Der zweite Stopp ist vor einem großen Hang mit Farnen, Brombeeren und Sträuchern. Dort wurden vor ein paar Jahren die Bäume abgeholzt. Von alleine würden sie hier nicht nachwachsen. Es gibt aber verschiedene Aufforstungsmaßnahmen. Das Ziel: einen möglichst stabilen Wald zu schaffen. Orientierung bei diesen Maßnahmen bieten die Waldentwicklungstypen. Das sind Kombinationen von Baumarten mit ähnlichen Standortansprüchen. Gepflanzt werden sollen möglichst vier unterschiedliche Baumarten. „Wenn eine der Arten nicht robust genug für die klimatischen Bedingungen ist, sind immer noch die drei anderen vorhanden“, erklärt Rainer Deppe.