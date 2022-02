Kneipen und Verein laden ein : Jecken lassen sich das Feiern nicht nehmen

Die Karnevalsgesellschaft Bergische Bande lädt am Samstag ins Brückerfeld ein. Foto: Peter Thönes

Leichlingen Die Karnevalsgesellschaften Blütenstädter und Pappnas un Familich haben bereits Aktivitäten für Kinder angekündigt. Auch in Leichlinger Kneipen ist unter den Auflagen der Brauchtumszone einiges los.

Corona hält die Jecken nicht vom Feiern ab: Obwohl Sitzungen, Rathaussturm und Blütensamstagsumzug abgesagt sind, kommen Karnevalisten ab Altweiber auf ihre Kosten. Kneipen und Vereine haben sich dazu etwas einfallen lassen.

Karneval im alten Kino Wer im Weinhandel an Altweiber und am Samstag feiern möchte, muss sich sputen: Es gibt nur noch wenige Karten für den Innen- oder für den Außenbereich. Weinhandel-Besitzer Kai Staehler lädt mit Caterer Lemmer und Rosenkaymer am Donnerstag ab 11 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr zur Party ein. Es gibt Kölsch vom Fass, Wein, Essen aus dem Foodanhänger und einen DJ. Im Außenbereich stehen ein Zelt und ein Bierwagen. Tickets im Geschäft auf der Mittelstraße 59.

Schicksaal Auch auf der Mittelstraße 69 wird gefeiert. Jeweils ab 16 Uhr öffnet die Kneipe an Altweiber und am Samstag ihre Türen. Auch hier ist die Teilnehmerzahl begrenzt, Eintrittskarten sollten sich die Gäste vorab in der Kneipe kaufen.

Bergische Bande Die junge Karnevalsgesellschaft lädt die Jecken am Blütensamstag auf den Marktplatz im Brückerfeld ein. Die Karnevalisten sind dort mit einem Stand am Brunnen vertreten und planen, mit kleinen Aktionen vor allem den Kindern trotz des ausgefallenen Blütensamstagsumzugs „ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern“. Neben selbst gemachten Crêpes gibt es eine Süßigkeiten-Wurfmaschine und ein Glücksrad. Außerdem sammelt die Bergische Bande für bunte Vogelhäuschen, die das Stadtbild farbiger machen sollen.

Zur Kutsche Das Restaurant in Balken hält am Rosenmontag die Karnevalstradition am Leben. Ab 14.11 Uhr gibt es bei freiem Eintritt Livemusik und einen DJ.

Schmunzelsteine Am Samstag findet um 11 Uhr eine Gedenkfeier des Festkomitees Leichlinger Karneval statt. Dabei werden verstorbene Mitglieder, die sich um den örtlichen Karneval besonders verdient gemacht haben, mit neuen „Schmunzelsteinen“ auf dem Friedrich-Ueberweg-Platz geehrt.

Brauchtumszone Von Altweiber 8.00 Uhr bis Veilchendienstag 24 Uhr ist das gesamte Stadtgebiet gesicherte Brauchtumszone. Bei Karnevalsveranstaltungen im Freien gilt 2G+ (vollständig geimpft, genesen plus negativer zertifizierter Antigen-Schnelltest – nicht älter als 24 Stunden – oder PCR-Tests – nicht älter als 48 Stunden). Geboosterte oder ihnen Gleichgestellte brauchen im Freien keinen Test. In Innenräumen gilt 2G++ – geimpft, genesen, getestet auch für Geboosterte. Für (auch spontanen) Karneval in der Gastronomie gilt 2G++. Ausweispflicht!

(inbo)