Kinder-Lebens-Lauf 2022 : Läufer setzen Zeichen für Kinderhospiz-Arbeit

Die Teilnehmer des Kinder-Lebens-Laufs 2022 machten sich am Dienstagabend von der Brückenstraße aus auf den Weg nach Opladen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Am 7. April in Berlin gestartet, haben die Teilnehmer beim diesjährigen Kinder-Lebens-Lauf am Dienstag beim Ökumenischen Hospizdienst an der Brückenstraße gehalten. Der Fackellauf quer durch Deutschland macht auf die Schicksale todkranker Kinder und vor allem auf Hilfsangebote aufmerksam. Auch in Leichlingen gibt es Unterstützung für Familien.