Leasingangebot vom Bauernhof : Der Apfel kommt vom eigenen Baum

Leichlingen Familie Conrads bietet Apfelbäume zum Leasen an. Das Angebot ist besonders beliebt als außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk.

Es gibt sie in Grün, Rot und Gelb und irgendwelchen Farbschattierungen dazwischen, und dazu in zahlreichen Geschmacksvarianten. Keine Frage, Äpfel sind nicht nur gesund, sondern auch lecker. Wer gerne seinen eigenen Apfelbaum hätte, aber dazu keinen passenden Garten vorweisen kann, der findet bei Familie Conrads Hilfe. Auf großen Plantagen zwischen Leichlingen und Witzhelden bauen Stephanie und Thomas Conrads Apfelbäume an, und zwar in vielen verschiedenen Sorten.