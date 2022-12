Neueröffnung im Februar 2023 Café Kränzchen wird zu Heaven‘s Fachwerk

Größer hätte die Bestätigung für Marion Alexander (57) kaum sein können, alles richtig gemacht zu haben: Als die Gastronomin am Wochenende in den sozialen Medien verkündete, am 15. Februar 2023 im ehemaligen „Café Kränzchen“ an der Neukirchener Straße das „Heaven‘s Fachwerk“ eröffnen zu wollen, schlug ihr eine Welle der Begeisterung entgegen. „Ich hatte Tränen in den Augen, als ich die vielen positiven Kommentare gelesen habe“, sagt die Frau, die schon seit vielen Jahren das Restaurant Heaven´s am Langenfelder Golfplatz betreibt.