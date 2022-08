Stadt informiert : PCB an Sekundarschule und Gymnasium festgestellt

Die Sekundarschule (helles Gebäude oben) und das Gymnasium – hier auf einem Archivbild aus dem Jahr 2008 – sind PCB-belastet. Foto: Thönes, Peter (peth)

Leichlingen Die städtische Gebäudewirtschaft hat an Gymnasium und Sekundarschule eine erhöhte PCB-Belastung festgestellt. Schulöffentlichkeit ist informiert.

Die Negativschlagzeilen reißen einfach nicht ab. An diesem Mittwoch teilt die Stadtverwaltung mit, dass bei Luftmessungen im städtischen Schulzentrum im Gymnasium und in den Gebäuden der Sekundarschule erhöhte Mengen des Schadstoffs PCB (Polychlorierte Biphenyle) festgestellt worden seien. Der Baustoff ist insbesondere in den 1960er und -70er Jahren beispielsweise in Fugenmaterial verwendet worden und ist seit den späten 80er Jahren bei Neubauten verboten.

Unter bestimmten Umständen können die gesundheitsgefährdenden Stoffe freigesetzt werden und sich in der Raumluft ablagern. „Das ehemalige Hauptschulgebäude, in dem derzeit die Grundschule Büscherhof untergebracht ist, ist von den erhöhten Messwerten nicht betroffen“, ist in der Information der Verwaltung zu lesen.

Info Was sind Polychlorierte Biphenyle (PCB)? Seit den 1930er Jahren wurden Polychlorierte Biphenyle (PCB) wegen ihrer technischen Eigenschaften – schwer entflammbar, stabil – in großer Menge eingesetzt, sind aber wegen Gesundheits- und Umweltproblemen seit 1989 in Deutschland verboten. PCB sind überall in der Umwelt nachweisbar – in Wasser, Boden, Luft, in Pflanzen und Tieren und auch im Körper des Menschen. „PCB können die Gesundheit schädigen. Ihre akute Toxizität für Mensch und Tier ist zwar gering, langfristig kann es jedoch durch Speicherung im Körperfett zu Störungen des Immunsystems und anderer Organfunktionen kommen“, heißt es u.a. beim Bayrischen Landesamt für Gesundheit.

Die Mitarbeiter der städtischen Gebäudewirtschaft hatten „nach mechanischen Manipulationen“ an Fugen in den beiden Schulen umfassende Messungen veranlasst, Materialproben entnehmen lassen und die zuständigen Stellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes informiert. „Gemeinsam mit einem Sachverständigenbüro aus Pulheim wurde ein Maßnahmenplan zur Beseitigung der schädlichen Stoffe erarbeitet, der derzeit zur Endabstimmung bei den übergeordneten Behörden liegt. Sobald hierzu, voraussichtlich Anfang der kommenden Woche, verbindliche Informationen vorliegen, wird die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Fachingenieuren Gespräche mit allen Beteiligten führen und die Öffentlichkeit unverzüglich über die Ergebnisse und weitere Maßnahmen informieren“, heißt es aktuell aus dem Rathaus.

Als Sofortmaßnahme habe die Gebäudewirtschaft in Absprache mit der Unfallkasse NRW, der Bezirksregierung Köln, der Betriebsmedizin und der Fachkraft für Arbeitssicherheit der Stadt Leichlingen in den Sommerferien 2022 eine intensive Reinigung der Gebäude vornehmen lassen, bei der insbesondere Staubablagerungen auf höheren Bauteilen, in denen sich PCB ablagern könne, in den Gebäuden entfernt worden seien. Fortan würden die Klassen- und Fachräume im neuen Schuljahr täglich gereinigt und die Werte in kurzen Abständen überprüft. Die Schulleitungen seien involviert und hätten die Schüler, Lehrer und Eltern informiert.

Der Rektor des Gymnasiums, Christoph Bräunl, zeigte sich auf RP-Nachfrage von den neuesten Entwicklungen „nicht alarmiert“: „Ich vertraue hier auf die Verantwortlichen und dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden“, sagte er. Es sei zwar PCB freigesetzt worden, er habe aber keine Sorge, dass die Schulen deswegen geschlossen werden müssten. „Dass PCB an Gebäuden aus den 1970er Jahren gefunden wird, ist kein Einzelfall. Das weiß ich von Kollegen. Wichtig ist, dass die Stadt damit offen umgeht, das ist ein gutes Zeichen“. Die Kommunikation auch mit seinem Schulleiterpendant an der Sekundarschule, Martin Kayser, sei sehr gut. Die Eltern der Schüler seien bereits informiert, es habe aber bislang nur wenige Nachfragen gegeben und er habe weitere Informationen angekündigt.