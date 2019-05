Koch-AG der Grundschule : In Witzhelden zaubern jetzt kleine Gourmets in der Küche

In Witzhelden zaubern jetzt kleine Gourmets in der Küche

Witzhelden Mithilfe von Förderverein, Sponsoren und der Stadt konnte die Grundschule jetzt die Kinderküche in Betrieb nehmen. Zum Start gab es Apfelkuchen.

Lecker sah er aus, und duftete dabei auch ganz ausgezeichnet. Dementsprechend groß war das Gedränge, als der frisch gebackene Apfelkuchen am Dienstagvormittag verteilt wurde. Erstaunlich diszipliniert stellten sich die Kinder der einzelnen Klassen in einer Reihe auf und nahmen ihr Stück Kuchen in Empfang. Und auch die Lehrer sicherten sich ihren Anteil im großen Allzweckraum der Grundschule in Witzhelden.