Kinderbetreuung und Corona : Kitas in der Pandemie: ein Balanceakt

Leichlingen Corona beeinflusst auch das Leben der Jüngsten. Jungen und Mädchen, die aktuell Kitas besuchen, kennen nur das Leben mit der Pandemie.

Eine wichtige Regelung wegen Corona: In der Arche Noah gibt es verschiedene Zeitfenster, in denen die Kinder in die Kita gebracht und von dort abgeholt werden können. So sind immer nur ein paar Eltern gleichzeitig in der Einrichtung an der Landrat-Trimborn-Straße. „Besonders für die ganz Kleinen ist es wichtig, dass die Eltern noch mit reinkommen“, betont Kuhlmann. In vielen anderen Kindertagesstätten müssen die Mütter und Väter ihre Kinder vor der Tür verabschieden.