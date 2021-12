Erster Omikron-Fall im Kreis : Impfstelle im Bürgerhaus Leichlingen startet am Mittwoch

Leichlingen Ab Mittwoch wird das Bürgerhaus Am Hammer zum Mini-Impfzentrum. interessierte müssen online einen Termin buchen. Der Kreis meldet am Freitagnachmittag den ersten nachgewiesenen Fall der Omikron-Variante im Kreis.

Impfstelle Die stationären Impfstellen in Leichlingen und Wermelskirchen gehen an den Start. In der Blütenstadt wird ab Mittwoch, 15. Dezember, im Bürgerhaus Am Hammer geimpft – montags bis samstags, je 10 bis 18 Uhr. Terminbuchung über https://www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx.