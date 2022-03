Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht : Seniorenheime in Leichlingen fürchten Personalausfälle

Leichlingen Ab Mitte März sollen von der Impfpflicht betroffene Einrichtungen dem Rheinisch-Bergischen Kreis Daten melden. Die Leiter von Pilgerheim und Hasensprungmühle gehen von Personalengpässen aus.

Es klingt positiv. Wie ein guter Service. Doch was der Rheinisch-Bergische Kreis Anfang der Woche in einer kurzen Information verkündete, enthält jede Menge Sprengstoff: Das Gesundheitsamt stellt den von der Impfpflicht betroffenen Einrichtungen ab Mitte März ein Meldesystem zur Verfügung. Darin müssen die Einrichtungsleitungen zwischen dem 16. und dem 31. März dem Gesundheitsamt personenbezogene Daten von Mitarbeitenden übermitteln, bei denen ein entsprechender Impfnachweis nicht vorliegt oder Zweifel an dessen Echtheit oder Richtigkeit bestehen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt für Personal in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen, beispielsweise in Krankenhäusern, Tageskliniken, Arzt- und Zahnarztpraxen oder auch Hospizdiensten.