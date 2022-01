Impfungen in Rhein-Berg : Booster für 12- bis 17-Jährige ist nun auch in Kreis-Impfstellen möglich

Rhein-Berg Die Jugendlichen konnten ihre Impfung bislang ausschließlich bei Ärzten auffrischen. In Leichlingen betreibt der Kreis die Impfstelle im Bürgerhaus Am Hammer.

Das Land Nordrhein-Westfalen ermöglicht nun auch die Auffrischungsimpfung von 12- bis 17- Jährige in den Impfstellen der Kreise und kreisfreien Städte. Bisher wurden sie nur von niedergelassenen Ärzten geboostert. In Leichlingen ist im Bürgerhaus Am Hammer eine Impfstelle des Kreises eingerichtet. Termine sind kurzfristig möglich.

Am 8. Januar findet von 10 bis 18 Uhr außerdem in Wermelskirchen in der Telegrafenstraße 29-34 eine Impfaktion für Kinder von fünf bis elf Jahren statt. Eine Impfung ohne Termin ist nicht möglich. Interessierte können Termine online unter https://www.rbkdirekt.de/impfung-covid-19.aspx vereinbaren. Notwendige Unterlagen für die Impfung sind der Personalausweis sowie der Anamnesebogen, das Aufklärungsmerkblatt und die Einwilligungserklärung, alle Dokumente ausgedruckt und ausgefüllt. Die Unterlagen stehen auf der Website des Rheinisch-Bergischen Kreises zur Verfügung: https://www.rbkdirekt.de/impfung-covid-19.aspx. Auch in weiteren Kommunen plant der Kreis Kinderimpfaktionen.