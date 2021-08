Corona aktuell : Impfaktionen für 12- bis 15-Jährige am 21. und 22. August

Welche Unterlagen Kinder und Jugendliche benötigen, um sich impfen lassen zu können, erfahren Eltern auf der Homepage des Rhein-Berg Kreises. Foto: dpa/Sina Schuldt

Rhein-Berg Kreis In der Rhein-Berg Galerie in Bergisch Gladbach können sich Kinder und Jugendliche in Begleitung ihrer Eltern gegen das Coronavirus schützen lassen. Am Wochenende steht zudem eine mobile Impfstation an der Straße Im Brückerfeld.

Am kommenden Wochenende, 21. und 22. August, können sich bereits Personen ab 12 Jahren impfen lassen. Von jeweils 8 bis 13 Uhr steht das Angebot in der Rhein-Berg Galerie in Bergisch-Gladbach Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren zur Verfügung. Welche Voraussetzungen gelten – etwa eine von beiden Elternteilen ausgefüllte und unterschriebene Bescheinigung, dass die Impfung erfolgen darf– finden sich unter www.rbk-direkt.de/impfung-covid-19.aspx. Am kommenden Sonntag, 22. August, steht von 12 bis 18 Uhr zudem ein mobiles Impfangebot vor dem Bistro Lanzelot Im Brückerfeld 1-3 für alle Bürger bereit.

Neuinfektionen Im Kreis sind 28 Corona-Fälle bekannt geworden, vier davon in Leichlingen.

Aktuell Infizierte 252 (15 in der Blütenstadt).

Infizierte seit Pandemiebeginn 11.678 (1282).

Davon gelten als genesen 11.246 (+15; 1240).

Todesfälle 180 (27).

Quarantäne 516 (+22; 26).

Inzidenz 54,4.

(afri)