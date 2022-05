Neues Jahresausstellung in Leichlingen : Im Sinneswald gibt‘s „Freude“ im Glas

Leichlingen Wicze Braun und Wolfgang Brudes laden ab sofort zu einer zauberhaften, einfallsreichen Jahresausstellung auf ihre Gelände am Rande der Stadt ein, für die Künstler und Schülergruppen gearbeitet haben.

An der Straße werden die Besucher von Reiner Langes überdimensionaler Friedenskerze empfangen und zum Vorplatz auf der Wiese geleitet, wo am Bach noch Reste der Verwüstung zu sehen sind, die das Hochwasser im vergangenen Sommer hier angerichtet hat. Neben Bänken – die meisten sind inzwischen, etwa durch Spende der Sparkassenstiftung, erneuert – wurden etliche Pflanzen weggeschwemmt. Privatleute brachten neue Ableger und viele fleißige Helfer haben die Eigentümer unterstützt, das Gelände wieder herzurichten. Die formreduzierten steinernen Springforellen von Norbert Petri führen über dem Murbach ihren Freudentanz auf. Diesen Titel hat auch Karl-Heinz Richter für seine Holzskulptur auf der Wiese gewählt. Farbfreude zeigt das Glasobjekt von Hajo Locks. Andere besannen sich auf Sprichwörter und Redensarten. So wie Ariane Schuster, die einen tanzenden, wohlbeleibten Bettelmönch, der in Asien als Gottheit des Glücks verehrt wird, aus Ton formte. Daneben eine Spendenbox, deren Inhalt bedürftigen Kindern die Teilnahme an Kunstworkshops ermöglichen soll. „Geteilte Freude ist doppelte Freude“ schrieb sie auf das Steckschildchen.