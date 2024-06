Mit acht Konzerten in der evangelischen Kirche Im Juli startet die 39. Auflage des Leichlinger Orgelsommers

Vor 39 Jahren fand in der evangelischen Kirche der erste Leichlinger Orgelsommer statt. Inzwischen ist das Kulturangebot zum Wochen-Ausklang in der Zeit der großen Ferien längst zur Tradition geworden. Jeden Freitag stellen sich Organistinnen und Organisten aus der Region, aus In- und Ausland mit eigenen Programmen an der Schuke-Orgel vor. Nach den Konzerten wird zu Umtrunk und Gesprächen eingeladen - bei schönem Wetter draußen im Innenhof des Gemeindezentrums. Der Eintritt ist grundsätzlich frei, es wird aber um Spenden gebeten.