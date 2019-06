Zählung : Wie viele Hunde leben in Leichlingen?

Wie viele Hunde leben in Leichlingen?

Seit Donnerstag werden in Leichlingen alle Hunde erfasst. Wessen Vierbeiner nicht angemeldet ist, muss mit einem Busgeld rechnen. Foto: dpa

Leichlingen Die Stadt führt eine Bestandsaufnahme durch. Wer sein Tier nicht anmeldet, bekommt ein Bußgeld.

Wie viele andere Kommunen erhebt auch Leichlingen eine jährliche Hundesteuer. Aus Gründen der Steuergerechtigkeit ist es erforderlich, dass alle in Leichlingen lebenden Hunde zwecks Veranlagung zur Hundesteuer bei der Steuerabteilung der Stadt angemeldet sind.

Deshalb werden ab jetzt alle in Leichlinger Haushalten lebende Hunde durch eine elektronisch gestützte Hundebestandsaufnahme erfasst. Dazu wird die von der Stadt beauftragte Firma Springer Kommunale Dienste rund 12.500 Haushalte aufsuchen und befragen. Die Befragung findet montags bis freitags zwischen 10 und 20 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 17 Uhr statt.

Zur Erfassung der Zahl der in der Stadt gehaltenen Hunde werden ausschließlich Daten erhoben, die für die Festsetzung der Hundsteuer erforderlich sind. Minderjährige und nicht zum Haushalt gehörende Personen werden nicht befragt. Die Wohnungen werden nicht betreten, und es werden keine Steuern oder Gebühren vor Ort erhoben.

Zum 30. April waren in Leichlingen rund 2000 Hunde angemeldet. Die Einnahmen aus der Hundesteuer betragen pro Jahr rund 190.000 Euro. Nach Erfahrungen mit Hunde­bestandsaufnahmen in anderen Städten muss von rund 15 bis 20 Prozent nicht angemeldeter Hunde ausgegangen werden, so die Stadt. Das nimmt die Verwaltung zum Anlass, solche nicht angemeldeten Tiere im Rahmen der beschriebenen Maßnahme zu erfassen.