Ökumenischer Hospizdienst Leichlingen Neue Sterbe- und Trauerbegleiter ausgebildet

„Uns als Koordinatorinnen und Trägerausschuss ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden in der Sterbebegleitung Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit Trauernden erfahren“, betonen due Hospizdienst-Koordinatorinnen Nicola Albanus, Christine Schwung und Inka Stirl nach dem erfolgreich abgeschlossenen Lehrgang. Neben den Angeboten in der Trauer, die die ausgebildeten Sterbebegleiter dann unterstützen – dazu zählen die Einzelbegleitung, das Café Horizont, der Spaziergang „Trauer auf dem Weg“, das Trauerfrühstück und das gemeinsame Kochen „Traußerkloß und Ulknudel“ – werden sie schon in der Begleitung Sterbender mit Trauer konfrontiert. „Der Sterbende trauert um all seine Verluste, um den Verlust des Lebens, den angehenden Abschied von allem, was sein Leben ausmachte“, erzählen die Koordinatorinnen. Auch die Angehörigen würden schon im Leben um ihren Angehörigen trauern. Hier seien Kompetenz und Wissen um all die Facetten und Ausdrucksformen der Trauer wichtig.