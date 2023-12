Hospizdienst in Leichlingen „Das ist Liebe!“

Reinhard Grave hat seine Frau vor drei Jahren verloren. Sie war krank, ihr Tod kam dennoch plötzlich. Das war am 11. November 2020. Ein Zufall führte ihn wenig später zum Hospizdienst an der Brückenstraße. „Da haben sie mich eingefangen“, erzählt der Mann lächelnd, wie ihn die Mitarbeiterinnen einluden, obwohl er sie vorher gar nicht kannte. Er ließ sich darauf ein, lernte in Christine Schwung eine Begleiterin kennen, die zunächst allein mit ihm sprach. Später nahm er „das ganze Programm“ mit, das der Hospizdienst zu bieten hat – vom gemeinsamen Frühstück und Kochen über das Spazierengehen mit anderen Trauernden bis hin zum Besuch des Trauercafés. Von Schwung bekam er in der Einzelbegleitung Hausaufgaben – als ehemaliger Lehrer ein vertrautes Terrain. „Ich sollte beispielsweise einen Mantel meiner Frau weghängen, der immer noch an der Garderobe hing, und beschreiben, wie sich das anfühlt“, erinnert er sich. Mit den Aufgaben änderte sich allmählich seine Perspektive. Mittlerweile geht er nur noch selten zu Veranstaltungen des Hospizdienstes, hat Platz gemacht für schwerer Betroffene, hat Hobbys wie Radfahren und Wandern wieder aufgenommen. Demnächst will er mit seiner Familie in den Räumen des Hospizdienstes den Geburtstag seiner Frau feiern. „Die Lücke bleibt, aber es geht weiter“, sagt er heute.