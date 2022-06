Für Leichlingen : Hospiz-Kalender für 2023 ist da

Leichlingen Die von Ehrenamtlern gestalteten Blätter sollen Mut machen. Motto: „Alles wird gut“. Künstler, Fotograf, Grafiker und Hospizmitarbeiter Winfried Becker hat Bilder und Texte zusammengefügt.

„Geboren wurde das Thema „Alles wird gut“ aus dem tiefen Wunsch nach zwei Jahren Pandemie, dass nun bald alles wieder normal ist, wieder gut eben“, erzählen die Hospiz-Koordinatorinnen Christine Schwung und Inka Stirl. Mitte Januar sei die Idee entstanden, erneut einen Kalender wie 2021 zu kreieren. „Im Februar stellten wir die ersten Weichen für den Hospizkalender 2023, das Thema legten wir fest und dann, am 24. Februar begann die Invasion russischer Truppen in die Ukraine, der Angriffskrieg Russlands – ein Fakt!“, schreiben Schwung und Stirl und betonen die Empfindungen von Fassungslosigkeit, Angst, Ohnmacht und großer Sorge. „Gerade in dieser inneren Auseinandersetzung, in diesem Zwiespalt und dem Gefühlschaos wurden wir spontan in unseren Texten, vertieften uns ins Philosophieren, kämpften mit der Frage, was überhaupt „gut“ ist oder es je werden wird, brauchten gefühlte Ewigkeiten für einen einfachen Satz oder konnten es schlichtweg nicht“, skizzieren die Koordinatorinnen die Entstehungsgeschichte des Kalenders. Der Erlös kommt der Sterbe- und Trauerbegleitung zugute.