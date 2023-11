Gesucht werden ehrenamtliche Gärtner Witzhelden putzt sich heraus

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Witzhelden (VVV) hat in diesen Tagen an alle ehrenamtlichen Pfleger und Pflegerinnen der Straßenbeete (Kanzeln) im Dorfzentrum rund 600 Überraschungsblumenzwiebeln verteilt. Jetzt sollen die freiwilligen Gärtner sie in die Beete einzusetzen, damit Witzhelden im Frühjahr 2024 wieder erblüht. „Zwei Kanzeln sind leider vakant, also ohne Pflege. Trotz intensiver Suche fand sich bisher kein ehrenamtlicher Pfleger oder Pflegerin“, informiert der VVV aktuell. Falls jemand Interesse habe, könne er oder sie sich an den Verschönerungsverein oder per Mail direkt an sigrid.weltersbach@gmx.de wenden.