Hochwasservorkehrungen in Leichlingen Dauerregen: Stadt sperrt Wupper-Uferwege

Eine akute Hochwassergefahr besteht laut Wupperverband in Leichlingen nicht. Die Stadt trifft angesichts des hohen Wasserstandes in der Wupper und des angekündigten Dauerregens am Wochenende dennoch Sicherheitsvorkehrungen. Denn: „In Gewässernähe ist trotzdem Vorsicht geboten, Uferbereiche von Flüssen und Bächen sollten in den nächsten Tagen vorsorglich gemieden werden“, rät Stadtsprecherin Ute Gerhards. Der städtische Bauhof sperre daher die beiden Wupperbegleitwege (Hans-Karl-Rodenkirchen-Weg und Karl-Reul-Weg), die Hundewiese in der Balker Aue sowie den Wupperdamm vom Schulzentrum bis Unterberg für Passanten.