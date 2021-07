Leichlingen nach dem Hochwasser : Die Lage zum Beginn der Woche

Leichlingen Nach dem vom Aufräumen bestimmten Wochenende nach der Flut beschrieb die Stadtverwaltung am Sonntagabend die Lage zum Beginn der neuen Woche.

Strom Am Sonntagabend ist es EVL und Feuerwehr gelungen, in allen Leichlinger Stadtgebieten westlich der Wupper sowie in weiteren vereinzelten Ortschaften wie z. B. Kradenpuhl und Am Wiesenberg die Stromversorgung wiederherzustellen. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, auch die restlichen Einwohner schnellstmöglich wieder zu versorgen.