Grundschule Büscherhof : „Seelenpflaster“ für traumatisierte Kinder

Leichlingen Das Pilotprojekt der Kunsttherapeutin Marie Fenske läuft seit einiger Zeit an der Grundschule Büscherhof.

„Es kann doch nicht so schwer sein, Kinder zu unterrichten“ – realistische Einschätzung oder Mär von der heilen Welt in hiesigen Klassenzimmern? Die Grundschule Büscherhof geht seit einiger Zeit ganz bewusst das Risiko ein, sich einen Ruf als „schwierige“ Schule einzufangen, weil sie damit zugleich eine riesige Chance nutzt: Sie schafft Raum für „Seelenpflaster“ – ein Pilotprojekt der Kunsttherapeutin Marie Fenske, das Kindern Hilfe bietet, die im normalen Unterricht als nicht oder nur schwer beschulbar gelten.

Haben in Büscherhof die Lehrer versagt oder die Schüler aufgegeben? „Gerade nicht“, sagt Schulleiterin Sandra Richter. Vielmehr nehme das gesamte Kollegium gezielt die Hilfe wahr, um den Kindern eine Chance zu bieten, in der Schule zurechtzukommen. Was steckt hinter den „Seelenpflastern“? Es zeichne sich der Trend ab, dass Kinder immer weniger sozialisiert seien. Zudem zähle eine bundesweite Statistik pro 20 Schüler im Durchschnitt zwei Missbrauchsfälle – auch in Leichlingen. „Viele Kinder haben bereits bei Eintritt in die Schule Gewalterfahrung. Sie leiden unter dem Verlust von Schutz und Fürsorge. Es sind Kinder mit Missbrauchs-, Vernachlässigungs-, Verwahrlosungs- oder Fluchterfahrung. Auch Scheidungsfälle können tiefe Traumata auslösen. Und das gilt nicht nur für Kinder aus Flüchtlingsfamilien oder sozial schwachem Umfeld, sondern aus der ganzen Gesellschaft“, sagt Marie Fenske. Ihre These: „Ist der Kopf voll, ist kein Lernen mehr möglich.“