Hilfe in Corona-Zeiten: Leichlinger initiiert Spendensammlung : Aktion „Wir für Leichlingen“: weitere 5500 Euro an Hilfe verteilt

Aktion „Wir für Leichlingen“: weitere 5500 Euro an Hilfe verteilt

Hilfe in Corona-Zeiten: Leichlinger initiiert Spendensammlung

„Wir für Leichlingen“: Thomas Richter und Bettina Arens entscheiden mit den anderen Mitgliedern des Vergabe-Komitees, wer am dringendsten Unterstützung braucht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Thomas Richter, der vor knapp anderthalb Wochen auf unbürokratischem Weg eine Spendenaktion für besonders von der Corona-Krise betroffene Kleinunternehmer aus Leichlingen startete, hat die nächsten Spenden verteilt.

Am Sonntagnachmittag zog der 45-Jährige los und übergab acht Umschläge — gefüllt mit insgesamt 5.500 EUR Soforthilfe. Aus Rücksicht auf die Empfänger möchte er die Namen nicht veröffentlichen. Was er verrät: „Wir konnten Inhabern von Geschäften aus Leichlingen und Witzhelden helfen. Darunter waren drei Restaurants, ein Florist, zwei Künstler und zwei Einzelhändler.“

Vor einer Woche wurden in einem ersten Schwung bereits sechs Unternehmer mit je 1000 Euro bedacht. Ein sechsköpfiges Vergabe-Komitee habe auch diesmal über die Verteilung der Gelder entschieden. „Wir haben uns die Auswahl aus den zahlreichen Anfragen nicht leicht gemacht und sind uns bewusst, dass die Existenzängste bei allen Gewerbetreibenden und Freiberuflern groß sind“, entgegnet Richter. „Wir haben uns für diejeniegn entschieden, die in unseren Augen am dringendsten die Unterstützung der Leichlinger brauchten.“