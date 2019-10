Buntes Treiben auf Eicherhof : Kunsthandwerk vor Schlosskulisse

Leichlingen Beim siebten Herbstmarkt auf Schloss Eicherhof trotzten Besucher und Aussteller dem Regen. Das Angebot draußen wie drinnen war reichhaltig.

Zum siebten Mal haben sich am Wochenende Freunde des Kunsthandwerks beim Herbstmarkt auf Schloss Eicherhof getroffen. In diesem Jahr mussten sie einem hartnäckigen Gegner trotzen: Der Regen machte nicht nur den Ausstellern zu schaffen. Auch die Besucherzahl war nicht so hoch wie in den früheren Jahren, in denen dicke Wassertropfen nicht von den Zeltwänden oder ins Weinglas fielen. Einige aber ließen sich nicht abhalten, denn der Charme des Geländes und des Schlosses entfaltete seine Wirkung. „Das Wetter ist uns egal“, betonten Markus und Janine Vopel, die aus Solingen angereist waren. Unter ihrem großen Regenschirm suchten sie Schutz, hatten sich zur Aufmunterung als erstes einen guten Wein besorgt und schauten dem Treiben im Schlossgarten zu.