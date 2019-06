Helge Schönzeler : Der neue Chef liebt sein Blütenbad

Leichlingen Am 1. Juni hat Helge Schönzeler die Geschicke des Schwimmbads übernommen. Es ist das Ende einer ungewöhnlichen Geschichte.

In einer kurzen Mitteilung informiert die Leichlinger Bäder- und Beteiligungsgesellschaft LBB dieser Tage, dass die Stelle des Badbetriebsleiters im Blütenbad mit Helge Schönzeler seit 1. Juni neu besetzt ist. Hinter der Nachricht aber steht eine viel abwechslungsreichere Geschichte, als es die wenigen Zeilen vermuten lassen: Mit Schönzeler ist in der Position einer angekommen, der erst viele Umwege gehen musste, um jetzt seinen Traumjob gefunden zu haben.

Erst seit 2013 ist der neue Badbetriebsleiter im Blütenbad angestellt, hat dort seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetrieb absolviert und wurde 2016 übernommen. „Zu der Ausbildung bin ich durch Zufall gekommen“, sagt der Mann, der mit 42 Jahren noch einmal die Schulbank drückte. Nach der Schulzeit machte der Leichlinger erst einmal eine „seriöse“ Ausbildung zum Kommunikationselektroniker, wurde später Pharmareferent. Sein Ding war das nicht, der nächste Schritt ging deshalb in die Selbstständigkeit, in der er Sicherheitsberatung rund um die Erste-Hilfe-Ausbildung und Sanitätsmaterial anbot.

Zu seinen Kunden gehörte damals das Blütenbad. „Ihr habt einen Job, den würde ich auch gerne machen“, sagte er bei einem seiner Besuche – mit ungeahnten Folgen: „Sie forderten mich auf, mich doch zu bewerben, so einen wie mich könnten sie immer gebrauchen“, erinnert er sich. So kam es, dass der engagierte DLRG-Rettungsschwimmer auch beruflich bei dem landete, was ihm immer schon am Herzen lag. „Früher habe ich mit Freunden abends das Freibad aufgeräumt und hatte dafür freien Eintritt“, erzählt er.