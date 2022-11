Heizungsdefekt : Kita in Witzhelden nach Brandalarm evakuiert

Zwei Löschzüge waren an der Kita in Kuhle im Einsatz. Foto: Uwe Miserius

Witzhelden Das war Aufregung am Montagmorgen: In der Kita qualmte die Heizung und die Jungen und Mädchen durften in den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr warten.

Am Montagmorgen hat eine defekte Heizung im Familienzentrum Schatzkiste in Witzhelden-Kuhle für aufregende Stunden gesorgt. Vorab: Verletzt wurde bei dem Einsatz, zu dem die Löschzüge aus Witzhelden und Metzholz ausgerückt waren, niemand. Ein Rauchmelder im Keller hatte Alarm ausgelöst – verursacht durch einen technischen Defekt an der Heizung.

Doch an diesem Morgen kamen tatsächlich gleich mehrere Aspekte zusammen, die den Einsatz für die Beteiligten nicht nur halbwegs positiv enden ließen, sondern auch noch zu einem spannenden Erlebnis machten. Die Erzieherinnen hatten die rund 100 Kinder wegen der Rauchentwicklung nach draußen evakuiert. Das lief auch deshalb reibungslos ab, weil in der Kita gerade vor drei Wochen eine Brandübung mit den Jungs und Mädchen stattgefunden hatte. Einige Kleine wurden zum Schutz vor der morgendlichen Kühle in Decken eingewickelt.

Für einige Kinder aber wahrscheinlich das Spannendste: Sie durften während des Einsatzes in den Feuerwehr-Fahrzeugen warten – ein besonderes Erlebnis und für solche Fälle wohl tatsächlich so vorgesehen. Am Ende konnten die Feuerwehrleute, die den Keller und den Heizungsraum begutachtet hatten, ohne größeren Löscheinsatz wieder abziehen. Eine Gefahr für die Menschen bestand offenbar nicht, nun muss allerdings die Heizung repariert werden.

