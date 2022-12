Umwelt-AG des Gymnasiums Schüler fordern energiesparendes Heizen

Einen ganzen Stapel Unterschriften haben die Oberstufenschülerinnen und Mitstreiter der schulischen Umwelt-AG Merle Clever, Lina Stephan und Marit Fliege am Montagnachmittag an Bürgermeister Frank Steffes im Rathaus übergeben. Nachdruck wollten sie damit der Forderung der Schülerschaft verleihen, die Klassenräume effektiver zu heizen, indem Temperaturregler an den Heizkörpern angebracht werden.