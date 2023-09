Vereine in Leichlingen "Heimat-Preis" soll weiter verliehen werden

In Leichlingen soll weiterhin einmal im Jahr der „Heimat-Preis“ verliehen werden. Das hat der Stadtrat auf Antrag der Jamaika-Koalition jetzt einstimmig beschlossen und die Stadtverwaltung damit beauftragt, sich beim Land NRW für die zweite Förderperiode 2023 bis 2027 zu bewerben. Denn das Land übernimmt seit 2019 das Preisgeld für die Auszeichnung, mit der in Städten und Gemeinden „herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit“ gerückt und wertgeschätzt werden soll. 5000 Euro pro Jahr sind in der Blütenstadt wie bisher angedacht.