Wegen Millionendefizits Ratsmitglieder beraten Etat kurz vor Weihnachten

Am 21. Dezember sollen die Ratsmitglieder noch einmal zusammenkommen, um kurz vor Jahresende den städtischen Haushalt 2023 zu beraten und in einem Workshop von einigen Posten zu befreien, mit denen er mit rund zehn Millionen Euro im Minus ist. Bürgermeister Frank Steffes lädt alle Ratsmitglieder zu diesem Termin ein in der Hoffnung, dass der Etat am 9., spätestens aber am 12. Januar verabschiedet werden kann. Dann muss das Zahlenwerk von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Erst danach darf die Stadt im kommenden Jahr wieder freiwillige Ausgaben leisten, erfüllt solange unter vorläufiger Haushaltsführung nur Pflichtaufgaben.