Förderverein : Hallen- und Freibad bleiben am alten Standort

Hallen- und Freibad bleiben am alten Standort

Bäder-Förderverein steckt 163.000 Euro seit seiner Gründung ins Blütenbad

Am Mittwochabend war die Freibad-Lounge deshalb ungewohnt voll: Viele Leichlinger wollten wissen, wie es um den Neubau des Hallenbades und um eine in der Gerüchteküche brodelnde Schließung des Freibades steht, wussten hinterher allerdings nicht viel mehr als zuvor: Der Aufsichtsratsvorsitzende der Leichlinger Bäder- und Beteiligungsgesellschaft (LBB) Uwe Bräutigam und Geschäftsführerin Alice Bosch durften nach der nachmittäglichen Sitzung des Aufsichtsrates nur verkünden, dass das Bad am derzeitigen Standort erhalten bleibe. Darin habe bei den Aufsichtsratsmitgliedern „große Einigkeit“ bestanden.