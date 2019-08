Am 6. und 7. September : Händler laden zum Heimat shoppen ein

Mit der Aktion soll der Einzelhandel gestärkt werden. Parallel wurden aber zwei verkaufsoffene Sonntage abgesagt.

Der Einzelhandel kämpft in vielen Städten gegen die scheinbar übermächtige Konkurrenz aus dem Internet, auch in Leichlingen. Mit Folgen für die Städte. Lieferverkehr verstopft die Straßen, immer mehr Ladenlokale stehen leer. Dem versucht der Leichlinger Wirtschaftsförderungsverein (WiV) entgegenzuwirken und lädt gemeinsam mit der IHK für den 6. und 7. September zum Heimat shoppen ein.

Die Tüten mit dem Heimat shoppen-Logo, zahlreiche Plakate und Flyer und bald auch Bodenaufkleber verraten es: 49 Händler beteiligen sich an der Aktion und haben sich für die beiden Tage ein buntes Programm ausgedacht. Modenschauen, ein Einhorn-Schaukelpferd, Glücksrad, besondere Präsentationen, Kulinarik und auch Vorträge erwarten die Besucher. Auf der Gartenstraße werden Schüler und Lehrer der Musikschule Naas am Freitagabend Jazz spielen. Ein Ballonkünstler und ein weiterer Musiker ist an beiden Tagen in der Innenstadt unterwegs.

Die Stadt hat am Dienstag mitgeteilt, dass die verkaufsoffenen Sonntage beim Obstmarkt und Bratapfelfest nicht stattfinden. Die Gewerkschaft Verdi hat vor dem Verwaltungsgericht Köln geklagt. Die Erfahrung habe gezeigt, dass Verdi in vergleichbaren Fällen erfolgreich war. Da die Vorbereitungen des Einzelhandels sowohl in finanzieller als auch logistischer Hinsicht immens seien, habe das Ordnungsamt mit dem Wirtschaftsförderungsverein entschieden, die beiden verkaufsoffenen Sonntage abzusagen. An einer rechtssicheren Lösung werde gearbeitet.

„Wir sehen das als große Chance, der Bevölkerung zu zeigen, welche Geschäfte es in Leichlingen gibt“, sagt Lothar Feuser vom WiV. Einzelhändler sollen so motiviert werden, mit besonderen Aktionen auf sich aufmerksam zu machen und zu zeigen, warum man eben nicht im Internet, sondern durchaus auch vor Ort einkaufen kann.

In dem Zusammenhang nutzt der Einzelhandel auch gerne die verkaufsoffenen Sonntage, um mehr Menschen in die Geschäfte zu locken. Doch das wird in diesem Jahr nicht mehr passieren, wie am Dienstag bekannt wurde. Denn die Stadt hat in Absprache mit dem WiV die beiden geplanten Termine abgesagt (siehe Infokasten). „Natürlich finden wir das nicht gut“, sagt Feuser. „Wir müssen uns jetzt mit der Stadt zusammensetzen, um eine neue Regelung für die Zukunft zu finden.“