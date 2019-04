Städtisches Gymnasium Leichlingen : Guter Start in die Marathon-Saison

Die Schüler des Leichlinger Gymnasiums zeigten in Bonn sehr gute Leistungen. Foto: Corinna Krause

Leichlingen Die Marathonsaison am Leichlinger Gymnasium hätte kaum besser starten können. Beim 14. Bonner Schulmarathon, an dem 276 Schulstaffeln mit jeweils sechs Schülern und Schülerinnen teilnahmen, starteten die vier Leichlinger Mannschaften so erfolgreich, dass sich drei Mannschaften sogar unter den „Top 3“ ihrer Wertungsklassen platzierten.

Der Tag ging mit einem dritten Platz in einer Zeit von 03:12:19 in der Wertungsklasse M89 (Gesamtalter der Schüler höchstens 89 Jahre), mit der Staffelbesetzung von Vincent Kneip, Leandro Persighetti, Benedikt Reith, Christopher Reith, Daniel Vetter, Benedikt Bihlmann und dem Ersatzläufer Simon Bihlmann zu Ende. Einen weiteren dritten Platz in einer Zeit von 03:23:08 erlief sich die Staffel in der Wertungsklasse X89 (Joshua Reith, Philip Lock, Enna Fröhlich, Hagen Höpfner, Frederike Romünder und Lasse Torbohm).

Die Mädchenstaffel in der Wertungsklasse W89 (Katharina Wickert, Sophie Macke, Xenia Gehrig, Helene Hanke, Anna Hermanns, Wencke Fröhlich und der Ersatzläuferin Lilli van den Berg) kam mit einer Zeit von 03:53:59 ins Ziel und holte sich Bronze. Die vierte Staffel in der Wertungsklasse M90 (Vincent Fuchs, Florian Rohe, Tanja Vetter, Felix Wolf, Fabian Holz, Julius Alexandroff und der Ersatzläufer Jasper van den Berg) kam in einer Zeit von 03:29:30 ins Ziel.

Info

(cebu)