Nachhaltigkeit am Gymnasium Leichlingen Schüler und Lehrer retten Lebensmittel

Ab Aschermittwoch, 14. Februar, werden alle zwei Wochen mittwochs in der ersten Pause von 9.50 bis 10.10 Uhr „gerettete Lebensmittel“ an die Schüler verkauft. Das wird möglich, weil die Arbeitsgruppe mit der Bäckerei Evertzberg kooperiert: Sie stellt dem Gymnasium Backwaren zur Verfügung, die am Vortag in der Filiale in Leichlingen nicht verkauft wurden.