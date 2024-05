Grundstücksmarktbericht für das Jahr 2023 In der Blütenstadt ist Bauen teuer

Wer in Leichlingen ein Haus kaufen oder bauen will, muss dafür tiefer in die Tasche greifen als in den meisten anderen Städten und Gemeinden des Rheinisch-Bergischen Kreises. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht für 2023 hervor, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte kürzlich veröffentlicht hat. Insgesamt seien die Preise für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie für gebrauchte Eigentumswohnungen jedoch gegenüber dem Vorjahr gefallen. Das gleiche gelte für die Zahl der Kaufverträge und das Umsatzvolumen in Euro.