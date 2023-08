Grundschüler in Leichlingen testen bei Projekt das Leben mit Behinderung „Ein ganz normaler Tag“ – mit Handicap

Leichlingen · Am Dienstag versetzten sich Schüler der Grundschule Uferstraße hinein in Menschen mit Behinderung. An 15 Stationen erleben sie, wie es ist ein Handicap zu haben.

22.08.2023, 16:39 Uhr

Wie ist es, wenn man nicht sehen kann? Lola und ihre Mitschüler erlebten die Antwort auf diese und weitere Fragen zum Thema Behinderung an verschiedenen Stationen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Elias Baber

Wie ist es, blind zu sein? Wie, im Rollstuhl zu sitzen? Das und vieles mehr erlebten die Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Uferstraße am Dienstag bei dem Projekt „ein ganz normaler Tag”. Der beginnt musikalisch. Im Kreis aufgestellt singen die Schüler „Das Lied vom Anderssein“.