Alle sollen mitmachen : Großreinemachen: Die Stadt putzt sich am Samstag raus

Großreinemachen: Die Stadt putzt sich am Samstag raus

Leichlingen Die Tage werden sonniger, aus den ersten Knospen werden Blüten: Der Frühlingsanfang naht. Und damit für viele auch der alljährliche Frühjahrsputz. Seit Anfang der Woche beschränken sich die Leichlinger nicht nur auf Sauberkeit und Ordnung in den eigenen vier Wänden, sondern sind mit Müllsäcken und Greifzangen ausstaffiert im gesamten Stadtgebiet unterwegs.

Eine bunte Mischung aus Leichlinger Vereinen, Schulen, Kitas, Privatleuten, Parteien und Mitarbeitern ortsansässiger Unternehmen hat es sich für den Hauptsammeltag am Samstag, 7. März, zur Aufgabe gemacht, selbst ausgewählte Flächen von Müll und Verschmutzung zu befreien und so der Umgebung zu neuem Glanz zu verhelfen. Kindergärten und Schulen haben darüber hinaus die Entscheidungsfreiheit, sich während der Woche ihren eigenen Putztag heruaszupicken.

Zu den fleißigen Helfern gehört dieses Jahr erneut der Fußballclub VFL Witzhelden. „Wenn der Aufruf kam, waren wir immer dabei“, erzählt der Vorsitzende und Jugendleiter Sven Brüggermann. Dem 43-Jährigen ist es wichtig, auf eine gepflegte Umwelt zu achten. „Man kann sich dem ja gar nicht entziehen.“ In einer schönen Umgebung fühle man sich gleich viel wohler, was automatisch zu besserem Benehmen führe, merkt er an.