Aktion „Leichlingen putzt sich heraus“ Wenn Marlon und Levi zu Müllsammlern werden

Es dauerte gar nicht lange, nur wenige Schritte, um genau zu sein, bis Levi und Marlon ihre Müllzangen das erste Mal zum Einsatz brachten und dabei laut johlten. Die beiden sechs Jahre alten Jungs waren ein Teil des Großreinemachens in Leichlingen, an dem sich am Samstag hunderte Blütenstädter beteiligten. Mit dabei: Eine große Truppe aus Ziegwebersberg, die sich mit fast 30 Leuten von ihrer Siedlung gen Bahnhof arbeitete. Die Erwachsenen folgten dabei dem Aufruf der Kinder.