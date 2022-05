Kunst- und Klangmeile in Leichlingen : Großes Festwochenende am 11./12. Juni

Leichlingen Kunst- und Klangmeile, Vereinstag, Straßengalerie, Trödelmarkt und offene Geschäfte am Sonntag füllen die Innenstadt Mitte Juni mit Leben satt.

Die Kunst- und Klangmeile 2022 wirft ihre Schatten weit voraus: Am Sonntag, 12. Juni, verwandelt sich die Innenstadt in eine riesige Bühne für Musik und Gesang, Tanz und Trödel, Kunstwerke und Künstler. Von 13 bis 18 Uhr erfüllen die Musikschule, Vereine, Maler und Bildhauer mit der Kultur-, Presse- und Öffentlichkeitsabteilung der Stadt die achte Kunst- und Klangmeile mit Leben. An vielen Orten wird Musik zu hören, Kunst zu sehen und Kultur zu bestaunen sein: Die Mitwirkenden präsentieren sich vom Brückerfeld über die Brücken- und Marktstraße bis in die Gartenstraße hinein.

Ebenfalls an dem Sonntag wird um 14.30 Uhr der Heimatpreis 2022 auf der Bühne auf dem Marktplatz im Brückerfeld verliehen. Er geht in diesem Jahr an die Kindertagesstätte Arche Noah, an den Sinneswald und an die Kabarettgruppe Weibsbilder.