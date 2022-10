Großeinsatz in Leichlingen : Bagger auf Freibadgelände trifft Gasleitung

Alle Leichlinger Löschzüge rückten zur Baustelle Am Schulbusch aus. Foto: Michael Kiesewalter

Leichlingen Gasalarm in der Leichlinger Innenstadt am Freitagmorgen: Bei den Bauarbeiten auf dem Blütenbad-Gelände an der Straße Am Schulbusch hatte ein Bagger gegen 8.45 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Alle vier Löschzüge rückten aus, ebenso Mitarbeiter der Energieversorgung Leverkusen (EVL).

„Wie sich herausstellte, hatte der Bagger aber nur eine alte Gasleitung getroffen, aus der noch einige Gasreste herausgekommen waren“, berichtet Feuerwehrsprecher Thomas Schmitz. Zwei Löschzüge konnten dann schon relativ schnell wieder abziehen, zwei weitere blieben zur Sicherheit noch vor Ort.

Gute Nachricht: „Es wurde niemand verletzt, es ist auch nichts in die Luft geflogen“, sagt Schmitz.

(sug)