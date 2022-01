Mit Lolli-Test : Stadt führt PCR-Pooltestungen in allen Kitas ein

Leichlingen Kinder, deren Eltern der Testung nicht zustimmen, können bei einem positiven Gruppen-Pooltest meist erst nach zehn Tage wieder in der Einrichtung.

Kinder, die in Leichlingen eine Kindertagesstätte besuchen, werden ab 31. Januar mit einem PCR-Lolli-Test zweimal pro Woche in ihrer Kindergartengruppe auf das Coronavirus getestet. Voraussetzung für den einfachen Speicheltest ist das schriftliche Einverständnis der Eltern. Durch die Pooltestung sollen Infektionen schneller zu identifizieren sein, um Ansteckungen zu verhindern und so für Kinder, Eltern und Mitarbeiter eine höhere Sicherheit sowie die Sicherstellung von Betreuungsangeboten in Pandemiezeiten zu gewährleisten.

Die Handhabung des Lolli-Tests sei einfach und altersgerecht: „Die Kinder lutschen dreißig Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Anschließend werden die Tupfer aller Kinder der Gruppe in einem Sammelgefäß zusammengeführt und als anonyme Sammelprobe (so genannter „Pool“) noch am selben Tag in einem Labor nach der PCR-Methode ausgewertet“, beschreibt die Stadtverwaltung das Vorgehen. Nur wenn der Pool positiv sei, würden am Folgetag Einzelproben untersucht. Kinder, deren Eltern keine Einwilligung zur Teilnahme an der Testung gegeben haben, können bei einem positiven Gruppen-Pooltest erst nach zehn Tage wieder in der Einrichtung betreut werden, sofern kein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt wird.