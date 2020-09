Kultur in Leichlingen : Grammofestival begeistert die Besucher

Leichlingen Für Organisator Joshua Mers war die Veranstaltung ein großer Erfolg – und eine Herzensangelegenheit. Für kommendes Jahr ist eine Reihe geplant.

Geboten wurde im Alten Stadtpark insgesamt ein bunter Musikmix für jeden Geschmack und für jedes Alter. Für den Auftakt am Freitag sorgte „MonkeyMaze“, eine Blues- und Rockband aus Solingen. Für die nachfolgende Gruppe „Mr. B. Fetch“ war der Auftritt beim Grammo-Festival eine Premiere. Sie kamen gut beim Publikum an, während sie bekannte und unbekannte Highlights der Rock- und Popmusik der letzten 30 Jahre vortrugen. Am Samstag eroberten Soul Glow aus Düsseldorf, Baker‘s Breeze aus Leichlingen sowie „Jim Button’s“ aus Langenfeld die Bühne. Am Sonntag scharten sich die Fans erst um die Peter Nonn Bluesband, ehe sie sich von „Lorenz & die Band“ verzaubern ließen und bei „Triple Sec“ womöglich an frühere Zeiten in jener Musikkneipe erinnert fühlten, die dem Festival seinen Namen gab: an das „Grammophon“ mit Fritz Rüber als Inhaber.