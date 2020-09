Erschließung in Leichlingen : Kuhle, Heide, Hölverscheid: Glasfaserausbau geht weiter

Leichlingen Der kostenlose Glasfaserausbau in den Ortschaften Kuhle, Heide und Hölverscheid ist gesichert. Bern und Neuenhof können nach aktuellem Stand aber nicht ausgebaut werden: So lautet der aktuelle Zwischenstand, den die Stadt nun durchgibt.

„In drei weiteren Ortsteilen in Leichlingen wurde der kostenfreie Glasfaserausbau mit Glasfaseranschlüssen bis in die Häuser gesichert. Die Anwohner in Hölverscheid, Kuhle und Heide haben die Chance ergriffen, den Glasfaserausbau vor Ort zu ermöglichen“, meldet Stadtsprecherin Ute Gerhards. „Aus Bern und Neuenhof kamen leider nur wenig Rückmeldungen, sodass hier nach aktuellem Stand kein Glasfaserausbau erfolgen kann.“

Der Ausbau soll – Stand jetzt – in Kuhle, Hölverscheid und Heide und möglicherweise auch in Bern und Neuenhof noch in diesem Jahr starten. Glasfaser verlegt wird derzeit in Krähwinkel, Herscheid, Wolfstall und Orth. Weitere Außenorte und die Kernstadt sollen nach und nach erschlossen werden. „Interessenbekundungen laufen gegenwärtig in der Vogelsiedlung und an der Landrat-Trimborn-Straße“, sagt Gerhards. In diesen Ortsteilen sollen sie gestartet werden: