Schnelles Internet in Leichlingen Glasfaserausbau – außen top, innen zäh

Haben die Arbeiter erst einmal losgelegt, geht es mit dem Tief- und dem Glasfaserausbau rasend schnell. So zuletzt am Rothenberg: „Die waren ruckzuck fertig“, erzählt eine Anwohnerin von ihren Erfahrungen mit dem Anschluss ans schnelle Internet. An einigen Stellen in der Stadt freuen sich die Anwohner, die Glasfaser bestellt haben, schon länger über die bessere Verbindung. Allerdings nach wie vor nicht in ganz Leichlingen, weil die Nachfrage beim Anbieter Novanetz nicht überall reicht, um die notwendige Vorvermarktungsquote zu erreichen.