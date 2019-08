Glasfaser-Ausbau : Verschläft Witzhelden die Zukunft?

Reiner Pliefke, Frank Steffes, Klaus Leckelt und Franziska Brachvogel stellten das Projekt Glasfaser-Ausbau im Mai vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

leichlingen Ein Investor will im Dorf Glasfaser legen. Doch das Interesse hält sich bis jetzt in Grenzen. Warum, ist unklar.

Lassen sich die Witzheldener die Gelegenheit entgehen, ihr Höhendorf mit einer Glasfaser-Infrastruktur zu versorgen? Momentan hat es den Anschein. Seit Mai wirbt der Internetanbieter Novanetz darum, dass die Witzheldener einen Vorvertrag abschließen, damit Glasfaser verlegt werden kann. Doch bisher haben nur wenige Haushalte unterschrieben.

Worum geht es? Alle Welt redet von 5G, von Digitalisierung, von Glasfaser. Denn unstrittig ist, dass sich die Arbeitswelt, aber auch unser Nutzerverhalten – beispielsweise Streamingdienste anstelle von herkömmlichem TV – immer schneller verändern wird. Für Städte ist eine Infrastruktur mit Glasfaser ein echter Standortfaktor, für Unternehmen ist die schnelle Leitung oft lebenswichtig. Ein schneller Internetanschluss steigert den Wert einer Immobilie. Und Arbeitnehmer, die im Home Office arbeiten, brauchen zwingend eine schnelle Leitung.

Info Infoveranstaltung am 4. September in der Aula Termine Novanetz wird weiter intensiv über das Thema Glasfaserausbau informieren. Am Mittwoch, 4. September, um 18 Uhr gibt es eine Infoveranstaltung in der Aula der Grundschule, Schulweg 29. Am 23. August, 13 bis 18 Uhr, und 24. August, 9 bis 14 Uhr, gibt es einen Infostand auf dem Parkplatz vor Edeka Bonus. Am 5. September, 10 bis 16 Uhr, 12. September, 13 bis 17 Uhr, und 13. September, 10 bis 16 Uhr, gibt es Bürgersprechstunden. Der Ort wird noch bekanntgegeben. Kontakt per E-Mail an witzhelden@novanetz.de, Telefon 0511 99998038. Infos: www.novanetz.de/ausbaugebiete

Doch gerade im ländlichen Bereich ist die Versorgung mit Glasfaser eine Seltenheit, aus Kostengründen. Große Konzerne wollen nur da investieren, wo sie sich hohen Profit versprechen. Das sind hauptsächlich größere Kommunen, und nicht Leichlingen oder gar Witzhelden.

Umso größer war vor wenigen Monaten die Freude bei Bürgermeister Frank Steffes und Reiner Pliefke, dem städtischen Breitbandbeauftragten, dass mit Primevest Capital Partners ein Investor gefunden wurde, der in einem ersten Schritt in Witzhelden Glasfaser verlegen will. Umgesetzt wird das Projekt vom Internetanbieter Novanetz, allerdings nur, wenn sich mindestens 600 Haushalte beteiligen.

„Wir haben zuvor mehrere Unternehmen angefragt, ob sie in Witzhelden Glasfaser legen würden“, sagt Pliefke, „aber alle haben abgelehnt.“ Mit Novanetz habe man einen Partner gefunden, der sich auf den Ausbau gerade in ländlicheren Gebieten spezialisiert habe. Primevest würde rund zwei Millionen Euro in Tiefbau und Leitungen investieren, Novanetz das Glasfasernetz betreiben. Andere Anbieter wie Netcologne könnten die Leitungen später nutzen, Kunden müssten ihre Anbieter dafür nicht wechseln. „Mit dem Glasfasernetz bis in die Häuser haben wir langfristig Ruhe mit der Netzinfrastruktur“, betonte Reiner Pliefke.

Warum also zögern die Witzheldener? Pliefke, Steffes und Reiner Brachvogel, Geschäftsführer von Novanetz, sind ratlos. „Wir können es uns nicht erklären“, sagt Brachvogel. Aus Projekten in anderen Städten kenne er so etwas nicht. Bei Gesprächen mit den meist älteren Anwohnern habe er oft gehört, man brauche kein schnelleres Internet. Die vorhandene Leitung reiche aus. Viele würden wohl auch einen Vertrag mit einem unbekannten Unternehmen scheuen.